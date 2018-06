Maioria dos madeirenses tem apenas até ao 9.º ano

65% da população da Região Autónoma da Madeira, com 15 ou mais anos, tem apenas até ao 9º ano de escolaridade. O valor está acima da taxa nacional que, no ano passado, se ficou pelos 61%. A Madeira continua também a estar pior do que a média nacional naquela que é a taxa de abandono precoce de educação e formação (jovens dos 18 aos 24 anos que estão fora do sistema de ensino e sem o Secundário): 23% na Região e 14% no país.

Estes são apenas dois dos muitos dados que fazem parte do ‘Retrato da Madeira 2018’, um trabalho realizado pela Pordata (projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos) que é hoje disponibilizado.

Este ‘retrato’ inclui informações sobre 13 áreas da sociedade (População; Habitação e Condições de vida, Educação; Saúde; Cultura; Empresas, Pessoal e Produto; Emprego e Mercado de Trabalho; Protecção Social; Finanças Autárquicas; Ciência e Sociedade de Informação; Participação Eleitoral; Ambiente, Energia e Território; Turismo) permitindo, aquilo que a directora da Pordata, Maria João Valente Rosa, define como “uma visão panorâmica” sobre a Madeira.

Substituição de gerações não está assegurada

A população residente na Região Autónoma (255.650 pessoas) equivale a 2,5% da população do país. A densidade populacional é quase o triplo da média portuguesa (319 habitantes por quilómetro quadrado, conta os 112 do país), e o Funchal é o município mais populoso (1.381 habitantes/km2).

Aqui residem 2,3% das famílias de Portugal e 1,5% da população estrangeira. A maior parte das famílias são casais com filhos (38%) e 51% das pessoas com 65 anos ou mais vivem sozinhas.

Na Região há 15% de jovens com menos de 15 anos (no país são 14%) e 16% de idosos (21% em Portugal), valores que influenciam o índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens): na Madeira é 108, enquanto que no todo nacional é 149.

Os dados compilados pela Pordata indicam ainda que a esperança de vida à nascença é de 78 anos, menos 2,6 anos daquela que é a média nacional, sendo que aumentou 4,7 anos entre 2001 e 2015. E se esta é uma boa notícia, a má é que a Região tem o índice de fecundidade mais baixo do país (1,07). Aliás, o estudo demonstra mesmo que em nenhum município está assegurada a substituição de gerações e que em todos os municípios o número médio de filhos por mulher é inferior à média nacional. Alias, os nascimentos registados em 2017 (1.960) foram menos que uma quarta parte dos verificados em 1960 (8.822).

O estudo da Pordata revela ainda que qualquer que seja o município considerado, mais de metade dos casamentos celebrados em 2017 são não católicos, enquanto que em 1960 os casamentos não católicos representavam apenas 3% do total de casamentos na Madeira.

Máquinas de lavar loiça em 24% dos alojamentos familiares

A Região tem 130.897 alojamentos familiares, o que corresponde a 2,2% dos alojamentos do país. 40% destes, ficam no Funchal (mais de 52 mil), único município da Madeira que regista um poder de compra superior à média nacional (115,3). A publicação da Pordata demonstra ainda que desde 2009 o valor médio da avaliação bancária dos alojamentos da Madeira é superior à média nacional (1.182 euros por metro quadrado contra os 1.034 do país).

Curiosamente, em 2015, enquanto que em Portugal mais de metade dos alojamentos tinha máquina de lavar loiça, na Madeira, em apenas um em cada quatro alojamentos existia este electrodoméstico. Em contrapartida, a esmagadora maioria dos alojamentos da Região tem televisão por cabo ou satélite, expressão que é superior à observada em termos nacionais.

Ponta do Sol e Machico gastam mais em cultura e desporto

Numa Região que tem dois cinemas, 16 museus e 30 galerias de arte, e onde, em 2016, se realizaram cerca de um milhar de espectáculos ao vivo, a maior parte dos municípios gasta pouco nas áreas da cultura e desporto. Aliás, a média de despesa dos municípios da Região nestas áreas é de 6%, quando no todo nacional é de 10%. Apenas Ponta do Sol (14%) e Machico (13%) gastam acima da média nacional.

1,9% dos médicos do país

Na Madeira trabalham actual mente 968 médicos (1,9% do total nacional), sobretudo no Funchal (719). O número aumentou sobremaneira desde 2001, quando havia um médico por cada 514 pessoas . Em 2016 já existia um médico por cada 264 pessoas, mas a situação é muito diferente consoante os municípios: o valor mais alto observa-se na Calheta, com um médico por cada 1.571 habitantes e o mais baixo no Funchal, com um médico por cada 146 habitantes.

O estudo da Pordata revela também que 28% dos óbitos na Região são causados por doenças dos aparelho circulatório e 20% por patologias do aparelho respiratório.

Mais de 84 mil pessoas inactivas

Em 2017, contabilizavam-se na Região 84.400 inactivos com 15 ou mais anos. desde 29% eram estudantes, 9% domésticos e 35% reformados. A título de curiosidade, refira-se que em 1983, a maior parte da população inactiva era doméstica (46 em cada 100 inactivos).

A taxa de actividade na Região (activos por 100 pessoas com 15 anos ou mais) é de 60% (66% nos homens e 55% nas mulheres), um valor ligeiramente superior à média nacional: 58%.

No ano passado, 3 em cada 4 trabalhadores na Madeira estavam no sector terciário, uma expressão superior à média nacional, sendo que existem quase tantas pessoas a trabalhar no sector primário (11%) como no secundário (13%), realidade bem diversa da média nacional (6% no sector primário e 25% no secundário).

Dos quase 99 mil trabalhadores por conta de outrém, 14% tem apenas o 1º Ciclo e 25% o Ensino Superior, e trabalham em média 33 horas por semana.

Os dados da Pordata demonstram que a taxa de desemprego na Madeira é superior à média nacional e que, em 2016, 70 em cada 100 desempregados, estavam desempregados há um ou mais anos enquanto que a média nacional é de 62 em cada 100.

No que concerne a Protecção Social, na Região há pouco mais de 80 mil pensionistas (Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações), ou seja: 37% da população com 15 anos ou mais, valor inferior à media nacional (41%). Já 2,9% da população (6.098 pessoas) beneficia do Rendimento Social de Inserção.

2,5% da dívida total da Câmaras

Em 2016, a dívida total das Câmaras da Região ascendia a pouco mais de 123 milhões de euros, 2,5% da dívida total das câmaras municipais do país (5 mil milhões de euros). Os dados da Pordata demonstram que em 2016 todos os municípios da Madeira apresentaram um saldo financeiro positivo e que, nesse mesmo ano, apenas em três das 11 câmaras a importância das transferências recebidas não ultrapassa os 50% do total de receitas: Funchal, Santa Cruz e Porto Santo.

Mais amigos do ambiente

O ‘Retrato da Madeira’ revela que, em 2016, em todos os municípios da Madeira, em 2016, o consumo de energia eléctrica por habitante (3.133 kWh) é inferior à média nacional (4.584 kWh) excepto em Porto Santo, onde atinge os 6.024 kWh. Os madeirenses reciclam mais do que o resto dos portugueses (105 kg por habitantes comparativamente com 76 kg em Portugal continental) e as Câmaras da Região gastam na rubrica Ambiente, em média, mais do que as nacionais (16% do total das despesas para 9% das nacionais).

Finalmente, no que concerne o a área do Turismo, o trabalho da Pordata mostra que quase 1 em cada 5 estabelecimentos hoteleiros do país (824 em 4.805) estão localizados na Região. Por aqui passaram, em 2016, quase um milhão e meio de hóspedes, 81% dos quais estrangeiros (em Portugal foram 58%).

A estada média de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros foi, em 2015, de cerca de 5 dias, quase o dobro da média nacional, sendo que os municípios com maior número de dias de estada média são Santa Cruz, Câmara de Lobos e Funchal.

Perguntas a Maria João Valente Rosa

Directora da Pordata

Porquê desenvolver um trabalho destes ao nível das regiões autónomas?

Os retratos da Madeira e dos Açores, agora lançados pela Pordata, são mais um contributo para melhor conhecermos estas duas regiões tão importantes do país, através dos factos estatísticos que reflectem as realidades e as características das populações que nelas habitam. O conhecimento é a principal razão que move a Pordata quando desenvolve estes tipo de projectos.

Foi difícil de desenvolver?

Desenvolver este tipo de Retratos não é fácil, a começar pela dificuldade em seleccionar, entre os cerca de 740 quadros estatísticos que se encontram disponíveis na base de dados Pordata Municípios, os 100 indicadores-chave para integrarem a publicação. Em seguida é preciso pensar na melhor forma de comunicar os indicadores estatísticos a todos os cidadãos e garantir que os gráficos apresentados estão directamente ligadas aos dados estatísticos divulgados no site. É um e-book trabalhoso, mas com uma ambição que vale a pena!

Qual a importância deste retrato?

Pela abrangência de temas - 13 ao todo - e facilidade de leitura, este Retrato da Madeira permite uma visão panorâmica e objectiva sobre esta Região. A partir dos factos apresentados, o Retrato vai, por certo, contribuir para aumentar o conhecimento que temos da Madeira e contribuir para tornar as nossas opiniões mais sólidas. Atribuo um enorme valor a este Retrato pois espelha o princípio essencial das sociedades modernas, da importância do acesso a factos fiáveis e facilmente acessíveis como pilares do desenvolvimento e do bem-estar social.

Há algum dado sobre a Madeira que a tenha surpreendido?

Fiquei surpreendida com alguns resultados, não o nego. A Madeira tem sido palco de muitas mudanças sociais nas últimas décadas que os números testemunham, como por exemplo: mais de metade dos casamentos celebrados em 2017 não são católicos, enquanto que em 1960 os casamentos não católicos representavam apenas 3% do total de casamentos na Madeira.

Muitas dessas mudanças ocorridas acontecem no sentido desejado ou esperado embora, em certos casos, tal também não me traga necessariamente uma sensação de total satisfação ou conforto. Dou o exemplo da Educação por se tratar de uma área essencial para o sucesso social. Com efeito, apesar de todos os ganhos alcançados, a maioria da população da Madeira com 15 ou mais anos tem no máximo o 9º ano de escolaridade e a taxa de abandono escolar dos jovens entre os 18 e os 24 anos é praticamente o dobro da observada em termos nacionais.

A Pordata prevê desenvolver outros trabalhos sobre a Madeira no futuro?

Claro que sim, pois a Madeira é uma Região muito importante no contexto nacional.

Projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos

A Pordata (www.pordata.pt), projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é um serviço gratuito de acesso a informação estatística sobre a sociedade portuguesa, desde 1960, sempre que possível, até à actualidade. Disponibiliza mais de 2.800 quadros e milhares de indicadores estatísticos em três bases de dados: Portugal, seus Municípios e Europa. O projecto Pordata, contributo ao conhecimento informado da sociedade portuguesa, conta com a colaboração de mais de 60 entidades oficiais com competências na recolha e apuramento de informação estatística, com destaque para o INE e o Eurostat.

Para assinalar o Dia de Portugal, a Pordata publica o ‘Retrato dos Açores’ e o ‘Retrato da Madeira’, resumos de indicadores, seleccionados entre os mais de 740 quadros disponíveis na Pordata Municípios, sobre 13 áreas da sociedade. Os documentos de acesso gratuito, estão disponíveis em versão ebook ou para download.