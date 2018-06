Maioria das praias ignora sinalética obrigatória

A generalidade das águas balneares na Madeira e no Porto Santo não cumpre com a sinalética obrigatória de praia. Em particular na obrigatoriedade de colocar placa de ‘praia sem vigilância’ nos (muitos) casos de praia que não tenha vigilância ou mesmo naquelas unidades que tendo nadadores-salvadores, não têm edital de praia atribuído e por isso, oficialmente são consideradas também ‘praia sem vigilância’. Este último exemplo de incumprimento verifica-se nos dois mais importantes complexos balneares do Funchal, Lido e Ponta Gorda.

Das 54 águas balneares este ano identificadas na Região, a época balnear já vigora em 41 das 43 praias costeiras (Barreirinha e Doca do Cavacas são as excepções, por se encontrarem encerradas para obras) que indicaram a primeira quinzena de Junho para o arranque da época oficial de ‘banhos’. Porque só 11 destas unidades balneares são - para já - praias de banhos (asseguram vigilância a banhistas), equivale dizer que as restantes 30 são praias não vigiadas. É precisamente aqui que está o busílis da questão, recorrentemente ignorada pelos concessionários de praia, que em muitos dos casos são as próprias autarquias.

Tudo porque a lei determina que caso a praia não tenha vigilância, os concessionários deverão colocar a placa de ‘praia sem vigilância’. E não basta simplesmente colocar uma placa com a indicação devida num qualquer lugar da praia. Mais ainda. O Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), que é o organismo da Autoridade Marítima com competência nas áreas do salvamento marítimo, socorro a náufragos e assistência a banhistas, determina também que “fora do período definido para a época balnear, em que seja permitido o funcionamento das concessões balneares”, como é o caso dos complexos balneares, “deve ser assegurada a prestação de informação ao público, através de sinalização adequada no apoio de praia, em particular no que respeita à vigilância da mesma”, sendo essa responsabilidade dos respectivos concessionários.

Perante as normas em vigor, fácil é perceber que prevalece o incumprimento na maioria. Em particular na (falta de) sinalética destinada à assistência a banhistas.

As qualificadas praias de banhos do Funchal ainda sem edital de praia são exemplo flagrante da precária ou mesmo inexistente sinalética.

O DIÁRIO passou pelas dez águas balneares da capital, e à excepção das duas praias de banhos a funcionar normalmente (Areeiro e Clube Naval do Funchal), todas as restantes, curiosamente as que estão sob gestão da Frente MarFunchal (FMF), evidencia(va)m falhas na sinalética destinada à informação a banhistas, de acordo com o plasmado pelo ISN.

Além de ter sido afixada à entrada da Praia Nova, a placa de ‘praia sem vigilância’ só se viu exibida em local (bem) visível num dos acessos (lado Poente) da praia Formosa. Manifestamente pouco para a extensa frente-mar com vários acessos ao calhau. No mínimo, a sinalética deveria estar colocada em todos os acessos de praia.

Nos espaços não concessionados e não vigiados, diz a lei que essa é uma responsabilidade das autarquias locais. Também neste capítulo não faltam (maus) exemplos, de unidades de praia sem qualquer ou insuficiente informação para o perigo que pode constituir para os banhistas.

Para que não subsistissem dúvidas, Capitania do Porto do Funchal esclareceu ser obrigatório exibir (em local visível) a indicação ‘praia não vigiada’ durante o período de época balnear, mesmo nas praias de banhos (ainda) sem edital de praia.

“É obrigatório em cada acesso, ter a indicação de ‘praia não vigiada’ para que os utentes, independentemente do local por onde acedem à praia, sejam informados”, respondeu o Patrão Mor, Paulo Alexandre Azevedo.

Este militar da marinha, que é também o Chefe do Serviço de Segurança Marítima, confirmou ainda que esta exigência “deveria” estar também a ser praticada nos complexos balneares, como o do Lido, porque a presença de nadadores-salvadores não invalida o incumprimento da data prevista para iniciar a época balnear (1 de Junho), precisamente “porque não estavam garantidas as condições de segurança, material, pessoal (dispositivo completo de acordo com extensão de frente mar), etc.”.

Dito de forma clara e sucinta, no período de duração da época balnear, toda e qualquer praia sem edital de praia atribuído deve estar devidamente sinalizada como ‘praia sem vigilância’.