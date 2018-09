Double You é um grupo italiano de eurodance (género musical muito popular na década de 90) que foi formado em 1985, tornando-se mundialmente conhecido com a sua inovadora versão da música ‘Please Don’t Go’ (da autoria de KC and the Sunshine Band), chegando a vender mais de 10 milhões de discos em todo o Mundo.

Já Corona, grupo italiano que se tornou famoso nos anos 90 através da...