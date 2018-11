Os resultados do Inquérito ao Emprego do 3.º trimestre de 2018 indicam uma taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) de 8,9%, menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre homólogo e mais 0,6 p.p. face ao trimestre anterior. É o maior aumento das regiões do país, o que significa a manutenção persistente da taxa de desemprego mais alta de Portugal.

A par dos Açores...