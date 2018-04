Maio a todo o vapor no Casino da Madeira

O Casino da Madeira continua a demonstrar que é o maior centro de diversão da ilha, aquele que oferece, semanalmente, as mais diversificadas ofertas de entretenimento, desde espectáculos variados a peças de teatro, passando por concertos até actuações de DJs convidados, ou seja, sem suma, propostas de referência para os múltiplos gostos e bolsos. Ora, a poucos dias do final de Abril é chegada a altura de apresentar o programa de Maio: “E que programa!”, começa por dizer Márcio Costa, coordenador de Animação do Casino.

Começando pelo Restaurante Bahia, situado no 4,º andar do Casino, o início do mês coincide com a apresentação do novo espectáculo semanal: chama-se ‘Around The World’ e fará uma viagem dos sentidos pelo Mundo, passando pela Europa a África, Ásia e América.

“O público poderá viajar no Restaurante Bahia, através da apresentação e representação de alguns temas das figuras mais emblemáticas da história da música mundial como Adele, Elton John, Elvis Presley, Leonard Cohen, Ray Charles, Stevie Wonder e Tina Turner, não esquecendo as figuras incontornáveis de Carmen Miranda, Célia Cruz e Edith Piaf”, diz.

É um espectáculo especialmente concebido para o Casino da Madeira que visa enaltecer a diversidade cultural dos quatro cantos do Mundo num único palco. Os cantores que protagonizam o ‘show’ são dois dos mais sonantes nomes da Madeira: Vânia Fernandes, vencedora dos programas da RTP ‘Operação Triunfo’ e ‘Festival da Canção’, e representante de Portugal na Eurovisão, e, Miguel Pires, uma das melhores vozes masculinas de sempre da Região.

O ‘show’ contará, igualmente, com o suporte de uma banda musical, composta por sete músicos e dirigida pelo director musical Georgy Titov, um corpo de bailado comandado pela bailarina de renome madeirense Juliana Andrade, e os figurinos da autoria do conhecido estilista madeirense André Pereira. “O espectáculo é acompanhado por um menu, inspirado na cozinha mediterrânea, com bebidas incluídas, ideal para celebração de momentos especiais”, garante Márcio Costa.

Copacabana em grande

Maio é também tempo de ir dançar ao Casino: “O Copacabana, o clube que movimenta mais pessoas na noite madeirense, começa o mês com uma festa em associação com a Universidade da Madeira. Sábado 5 de Maio é a data do regresso de um artista que dispensa qualquer tipo de apresentação”, salienta Márcio Costa.

O responsável fala do DJ Kamala, “uma das referências máximas do DJing nacional”. É o único artista com curadorias nos dois principais festivais em Portugal (considerados pela crítica especializada como estando entre os melhores do mundo) NOS Alive & Rock In Rio. É o primeiro DJ a apresentar um espectáculo em nome próprio na mais emblemática sala do País: Coliseu de Lisboa. Isto é só o prefácio de uma carreira de 20 anos, que conta com passagens por vários países - Brasil, Angola, Holanda, Espanha - e partilha de palcos com alguns dos melhores artistas nacionais - Boss Ac, Sam The Kid, HMB, Expensive Soul, Regula, Valete, Richie Campbell, Agir - e internacionais - Steve Aoki, Rita Ora, Tiefschwartz, De La Soul, Afrika Bambaataa - entre tantos outros. É criador e mentor dos clubes Radio-Hotel & Bosq, além do conceito urbano ‘Sweet’ e do inovador ‘DJ Kamala 360’ (uma festa privada em Lisboa para o Mundo). Com dois pratos e uma mesa de mistura, DJ Kamala faz do hip-hop o ponto de partida para uma viagem de música e festa sem barreiras de estilo.

Mais tarde, a 19 de Maio, a discoteca do Casino da Madeira apresenta a festa ‘Pillow Fight’, “uma autêntica guerra de almofadas em plena pista de dança, com o DJ residente Luís Gonçalves”. Com a primeira edição em 2015, o efeito épico da ‘Pillow Fight’ regressa a “casa”.

Animação no Garden

O Garden, ou se preferir o ‘Jardim Dançante’ do Casino, é por estas alturas o clube favorito de muitos devotos da música de dança na Madeira. O mês começa com ‘Feel My Drums’ que irá juntar a música do DJ residente Michael C, à percussão de Zé Pereira. A 12 de Maio, a festa ‘EXTEEENDED’ regressa com novidades.

A segunda edição da ‘EXTEEENDED’, conceito de festa em modo ‘back-to-back’, com direito a horário alargado, irá juntar Michael C, Jay Camara e Phill.Me. O som quente do vinil, desde há décadas associado aos DJs, será o único formato utilizado neste autêntico despique de música electrónica.

Com uma actuação de Nelson Caires pelo meio (19 de Maio), o fim do mês no ‘Jardim Dançante’ trará uma das referências da vida nocturna londrina: Jacob Husley, o director e DJ residente da ‘WetYourSelf!’, a lendária festa semanal de domingo à noite no Fabric em Londres.

Ao longo dos 10 anos da existência, a WYS! não só se tornou na única festa de referência dos Domingos na capital londrina, mas também, exportou o seu conceito para alguns dos melhores clubes mundo como Space Ibiza, Amnesia, D.Edge no Brasil, Watergate em Berlim, entre muitos outros.

“É justo dizer que Jacob é quase madeirense. Sendo esta a terceira actuação deste artista no Garden do Casino, espera-se mais uma noite de festa no verdadeiro clube ao ar livre do Casino da Madeira. Mal podemos esperar”, conclui Márcio Costa.