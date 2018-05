Magno Jardim apresenta livro no dia 30

O escritor Magno Jardim confirma que é uma das presenças da Feira do Livro do Funchal. Estará no dia 30 de Maio na Placa Central junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias, às 17 horas, depois do “sucesso” que foi o lançamento da obra ‘5º Império - O Eco das Palavras’ que decorreu no auditório da FNAC Madeira, uma apresentação que esteve a cargo de Márcia de Sousa.

A obra com a chancela da Chiado Editora vem na sequência das obras ‘5º Império’ e ‘5º Império - A Quimera’, esta última com a colaboração de três outros autores madeirenses.

Conforme já disse o autor ao DIÁRIO, este é um livro que “um jovem a partir dos 14 anos já pode começar a ler, de uma leitura fácil e aberta”, bem como um “filósofo ou pensador, professores ou seguidores de ética” podem ler e deslindar “os meandros do seu conteúdo”, tal como um amante da leitura por gosto e mera curiosidade “pode emergir num diálogo simples e tanto ou quanto obtuso e subsequente sobre uma forma de pensamento, desta feita o pensamento português”. Uma apresentação a não perder.