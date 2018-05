Mafalda Veiga e muito mais hoje ‘Aqui e Acolá’

Ao terceiro dia, a edição deste ano do Aqui Acolá apresenta uma série de propostas ainda mais cativantes, aproveitando que hoje é sábado e dia de descanso para muita gente de outras paragens que assim podem ir até à Ponta do Sol e aproveitar as múltiplas actividades do festival.

A programação de hoje abre com um concerto especial, a partir das 18 horas, a cargo do Funchal Baroque Ensemble, que irá tocar no palco 5.

“Um concerto de música clássica que une duas vozes instrumentais (flautas) acompanhadas por uma linha de baixo (cravo e violoncelo) num palco especial do festival”, explica a organização do festival que, recorde-se, está a cargo da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Uma hora depois, no palco 1, é tempo de ouvir uma dupla musical interessante: Elisa e Tiago. “Estes dois artistas iniciaram o ano passado esta parceria que os tem levado a muitos bons palcos, são detentores das mais belas vozes da nova geração de músicos da Madeira”, garante o Aqui Acolá. Aliás, Tiago foi um dos concorrentes madeirenses que participaram nesta última edição do ‘The Voice Portugal’.

Depois, pelas 20h30, a dança sobe ao palco 3, através de ‘Olhos Caídos’, de Tânia Carvalho. “Uma das mais importantes coreógrafas portuguesas da dança contemporânea celebra este ano 20 anos de carreira. ‘Olhos Caídos’ teve a sua estreia na Bienal de Lyon”, adianta.

Às 21h30 far-se-á silêncio, porque se vai cantar o fado, em modo contemporâneo, através do projecto Fado das Quinas, que tocará no palco 1: “Cinco elementos oriundos de diferentes géneros, fundiram as sonoridades dos seus instrumentos adicionando ao tradicional fado ritmos dos 4 cantos do Mundo”.

Depois, pelas 22h45, dar-se-á o momento alto da noite: o concerto da cantora portuguesa Mafalda Veiga, no palco 2. A artista, que tem dez álbuns editados e centenas de concertos, é responsável por muitos belos temas do cancioneiro português.

Em entrevista há poucos dias ao DIÁRIO, Mafalda explicou que vai apresentar ‘Crónicas da Intimidade de uma Guitarra Azul’, um concerto em que estará só em palco, apenas acompanhada da sua guitarra, e onde haverá outros ingredientes: “Para além de cantar canções minhas de vários discos, vou tocar também algumas versões de clássicos adaptados pelo Rui Reininho para este espectáculo”.

Do público da Madeira, onde já actuou noutras ocasiões, guarda boas recordações e considera que é “muito caloroso”. É isso que espera na recepção a este novo espectáculo que apresentará na Ponta do Sol.

Depois, a animação continua pela noite fora com o DJ Celso Velosa, a partir das 00h30, ele que é um dos mais experientes DJs madeirenses, um artista que partilha a sua cultura musical desde 1997 nos melhores espaços da Região. Actualmente é colaborador na TSF-Madeira.

O Festival Aqui Acolá prossegue amanhã, com mais animação.