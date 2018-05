Mafalda Veiga a solo na Ponta do Sol

Será um espectáculo em Mafalda Veiga que se apresenta a solo pela primeira vez, aquele que a artista traz ao Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol, na noite do próximo sábado. Ao DIÁRIO, a autora de inúmeros êxitos da música portuguesa dos últimos 30 anos, explica que vai apresentar um ‘Crónicas da Intimidade de uma Guitarra Azul’, um concerto em que estará só em palco, apenas acompanhada da sua guitarra, e onde, diz, “para além de cantar canções minhas de vários discos, vou tocar também algumas versões de clássicos adaptados pelo Rui Reininho para este espectáculo”.

Do público da Madeira, onde já actuou noutras ocasiões, guarda boas recordações e diz ser “muito caloroso”. É isso que espera na recepção a este novo espectáculo que apresentará na Ponta do Sol.

Com 30 anos de uma carreira de sucessos, décadas em que diz que “tudo e nada” mudou na música portuguesa, Mafalda Veiga, admite que o álbum ‘Tatuagem’ foi talvez o que lhe deu “mais prazer na escrita e composição das canções porque dediquei dois meses inteiros só a escrever, a qualquer hora do dia e da noite, e essa disponibilidade foi maravilhosa. O ‘Chão’ foi talvez o que me deu mais prazer a gravar, porque a experiência de estúdio foi excelente, na relação com os músicos e com a produção. O ‘Nada se repete’ foi o mais complicado e é o de que gosto menos”, confessa sem pruridos.

E próximos trabalhos discográficos? “Há sempre um próximo disco na forja. É também para isso que vivo”, diz a também autora de um livro infantil que fala da sua relação com a literatura como algo que vem desde o início da sua história. “Há 30 anos que escrevo as minhas canções. E o título deste espectáculo é intencionalmente literário...”, acrescenta.

Música portuguesa sempre foi reconhecida

Numa semana em que Lisboa recebe a edição de 2018 do Festival da Eurovisão, Mafalda Veiga admite ter sido bom Portugal ganhar o festival em 2017, mas diz que este não é um sinal novo do reconhecimento da qualidade da música portuguesa além-fronteiras. “Sempre houve muitos outros sinais de que a música portuguesa é reconhecida lá fora, desde a Amália Rodrigues aos Madredeus e tantos outros”, afirma.

A verdade é que Mafalda nunca pensou por escrever e cantar em inglês para se afirmar. Admite que já escreveu em espanhol, mas “por ser bilingue, a fidelidade foi a mesma: à palavra e à música”. E na noite de sábado, o público poderá ouvir de perto esta relação de Mafalda com a música.

Festival arranca hoje

A edição de 2018 do renovado Festival Aqui Acolá, evento organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, liderada por Célia Pessegueiro, começa hoje, pelas 17 horas, com a abertura oficial do programa, onde se inclui a visita das entidades às exposições (‘Três janelas para o sol’ na sala do conservatório, Espaço/atelier aberto - mostra coletiva no espaço do terraço do John dos Passos e GLITCH VISUAL ARTISTS que apresentam SALOBROS AFETOS BY CARLA CABRAL) que fazem parte do evento e aos espaços onde o evento vai desenrolar, até o próximo domingo, dia 13. A equipa liderada por Célia Pessegueiro abre assim as festividades, sendo acompanhada por diversos membros das entidades envolvidas nesta montra de cultura. O Governo Regional também se fará representar.

Em termos de programa, neste primeiro dia há também teatro, cinema e música. Pelas 19h30, no palco 3 do Festival, o Teatro Feiticeiro do Norte, uma das companhias de teatro com mais actividade da Região, apresenta ‘As Barrigas Também Têm Dentro’. Paula Erra e Élvio Camacho apresentam, em palco, um espectáculo que partiu de vários textos. “São uns momentos duma Sra. Educadora de Infância e dum Sr. Actor a fazerem uma audição, pouco mais”, refere a sinopse.

Depois do teatro, o cinema, também no palco 3 do evento. Às 21h30 será projectado ‘Colo’, o último filme de Teresa Villaverde que esteve m competição no Festival de Cinema de Berlim. Escrito, realizado e produzido por Teresa Villaverde (‘Os Mutantes’, ’Água e Sal’’, ‘Transe’ e ‘Cisne’) este é um filme sobre a desintegração das famílias afectadas pela crise económica.

Seguindo-se à projecção de ‘Colo’ haverá uma conversa aberta com um dos profissionais de cinema mais importantes do país, Vasco Pimentel, director de som do filme, que recentemente recebeu em Berlim, o mais importante prémio de cinema europeu, o European Film Awards, na categoria de melhor som europeu, com ‘As mil e uma noites’ de Miguel Gomes. Além de Teresa Villaverde, Pimentel já trabalhou com os mais prestigiados realizadores, como Manoel de Oliveira, Raúl Ruiz, Wim Wenders, Werner Schroeter e João César Monteiro.

O primeiro dia do Aqui Acolá termina no palco 1, com a actuação Madeira Jazz Colective, um projecto de originais que junta os melhores músicos de jazz da Madeira. O concerto tem início previsto para as 22h30.

Esta quinta-feira, dia de início do Festival, coincide também com a Festa da Ascensão, uma festa católica em que se reúne todas as saloias que cantam nas visitas pascais (Espírito Santo) de todo o Concelho, num momento muito valorizado pelos residentes. Também é nesta missa que são lançadas pétalas de rosa, que os crentes recolhem e levam para as suas casas, pois acreditam que essas pétalas benzidas aumentam a fertilidade das árvores e conservam a fruta já colhida.