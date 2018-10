A morte do maestro Victor Costa veio abalar o mundo da música na Região, com algumas vozes a lamentarem a falta de reconhecimento que o músico teve ao longo da sua carreira. Na edição do passado sábado, o DIÁRIO abordou a situação de miséria em que faleceu o artista, sustentado em testemunhos de pessoas que lhe eram próximas. No entanto, Paulo Costa, filho do maestro, refuta este...