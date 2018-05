Maduro Soberano

O actual presidente da República mostrou-se confiante na vitória e prometeu um verdadeiro diálogo. Nicolás Maduro fez questão de ser um dos primeiros a votar (as urnas abriram às 6 horas da manhã) apelando a uma mobilização dos eleitores. “Cada voto é um exercício de soberania”, diria mais tarde. Maduro defendeu “um governo de reconciliação nacional, um governo que permita sentar todas as partes para um grande acordo económico de desenvolvimento. A economia que existe não serve, está contaminada pelo liberalismo e pelo capitalismo selvagem. Falta um novo sistema de distribuição e comercialização que abarque todo o país. Faltam muitas coisas, muitas mudanças e acredito no método do diálogo para lográ-lo” resumiu o Chefe de Estado, tocando num assunto que interessa a muitos emigrantes portugueses ligados ao comércio.

O herdeiro político de Chavez reconhece que há aspectos a melhorar e fala em mudanças. Uma delas na moeda. A partir do mês que vem entra em cena o Bolívar Soberano que retira três zeros à actual moeda, com o qual quer dar um impulso à economia bastante depauperada. O país tem a maior inflação do mundo e profundas contradições internas. Ou seja, Maduro já se assume implicitamente, antes dos resultados oficiais, tal como a maioria dos venezuelanos que não esperam surpresas, como o vencedor do embate eleitoral. O antigo motorista de autocarros e sindicalista já havia dito que está disponível para dialogar com a União Europeia e até com os Estados Unidos “para que conheçam a verdade da Venezuela”. E a confirmar-se as expectativas Maduro será o soberano, tal como a moeda, pelo menos até 2025.

Denúncia de irregularidades

Dois dos candidatos da oposição denunciaram várias situações que consideram ilegais e desrespeitadoras de um acordo pré-eleitoral. Henri Falcón, ex-apoiante de Hugo Chaves, diz que recebeu mais 350 denúncias. Garantiu que além de abusos no voto acompanhado há compra de votos. Henri Falcón assegura que, a menos de 200 metros das mesas de voto, nos chamados pontos vermelhos (afectos ao poder) estão a proceder à identificação de eleitores que serão recompensados. O candidato fez as declarações depois de ter votado em Barquisimento, Estado de Lara.

Também outro candidato da oposição, Javier Bertucci acusou o governo de comprar votos através do chamado “Cartão da Pátria” que alegadamente dá acesso a ajudas sociais, depois da passagem pelos denominados pontos vermelhos instalados perto dos centros de votação. Conforme referiu, estão a gravar vídeos e a tirar fotografias de modo a documentar as mais de 380 denúncias que recebeu.

Do lado do poder há a garantia que tudo decorre com normalidade. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral confirma que recebeu denúncias de diferentes naturezas. Tibisat Lucena garantiu que está a monitorizar, a trabalhar e a atender a todas elas com o objectivo de corrigi-las e, se possível, de forma imediata.

O Ministro do Interior e Justiça, Néstor Reverol, que votou em Caracas, disse que não reportou qualquer incidente grave até à altura em que falou. “O processo, assegurou, dá-se com o civismo que nos caracteriza. Há muita gente nas filas para votar e para manter a democracia. É uma evidência ao mundo”. Reverol reiterou que se mantém fechada a fronteira, suspensos o porte de armas e as manifestações públicas.

Nas conversas, há quem defenda que a única saída é o voto, e não admitem ingerências externas, outros que dizem que não há condições para umas eleições livres e, como tal, não votam, outros ainda preferem votar num dos três candidatos da oposição. A Mesa de Unidade Democrática (MUD) apelou à abstenção e não apresentou candidato a estas eleições escancarando, assim, as portas do poder a Nicolás Maduro.

A abstenção ameaçava ser a grande vencedora da noite eleitoral. A meio da tarde, tinham votado cerca de metade do que em 2013.