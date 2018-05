Madeirenses sobem ao pódio em etapa nacional de canoagem de Mar

A Ilha de São Miguel, nos Açores, recebeu no passado domingo a segunda etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, e que mereceu a presença de seis atletas insulares do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal.

Neste evento, também denominado por Lagoa Ocean Race, o jovem Bernardo Pereira esteve em plano de evidência ao conquistar o título na prova destinada aos SS1 juniores. O canoísta da Calheta conquistou o ouro com o tempo final de 54:16.00 minutos., e com uma vantagem de mais de dois minutos para o segundo classificado Rafael Faria (CMCostadoSol).

Nos seniores femininos SS1, a navalista Carlota Duarte esteve igualmente em grande destaque, conseguindo conquistar a medalha de bronze com um registo final de 1:07.46,08, ficando atrás de Sara Rafael (CNLAlentejano) que veio a sagrar-se vencedora, e de Sofia Coelho (CNSesimbra) que terminou no segundo lugar.

De realçar também as classificações de Marco Gomes, Bruno Afonso e Mário Pereira todos do (CNF) e Alberto Carreira (CNC) que alcançaram o sexto, o oitavo, o nono e o 13.º lugares respectivamente na prova de seniores SS1.

Entre os 16 clubes presentes no evento os navalistas viriam a conquistar um positivo quarto lugar na classificação colectiva, enquanto a formação da Calheta terminou no lugar abaixo.

De referir que o evento decorreu entre a praia das Milícias e a Praia da Baixa d’Areia, com a meta instalada no Porto dos Carneiros e foi organizada pelo Clube Náutico de Lagoa contando com a participação de 150 canoístas de todo o país.