Madeirenses rumam a Sintra para mostrar os seus negócios

Seis empreendedoras madeirenses vão participar naquela que será a primeira edição da Feira de Empreendedorismo Feminino Intercultural, que se realiza entre os dias 1 e 3 de Junho, em Sintra. A associação Adoro.Ser.Mulher é a representante da ilha da Madeira, através das suas seis associadas, que levam projectos ligados aos bebés, mas também ao artesanato, design de moda, chocolataria, promoção do destino Madeira e organização de eventos. Marisa Santos é a gestora do Adoro.Ser.Mulher e falou ao DIÁRIO sobre esta iniciativa.

Que projecto é este denominado ‘Adoro.Ser.Mulher’? Este é um projecto de apoio e promoção do empreendedorismo no feminino, que foi fundado por uma madeirense que reside em Lisboa, a Ana Cláudia. Sou a gestora do projecto na Madeira, mas este já existe em várias outras cidades como Lisboa, Porto, Faro, Aveiro, Braga, Nova Iorque, Rio de Janeiro e, em breve, em Londres e no Dubai. Este projecto surge no sentido de construirmos uma rede a nível nacional. A nível local vamos trabalhando através de reuniões presenciais, mas a nível nacional, devido às limitações territoriais, trabalhamos a partir da nossa plataforma. Esta plataforma permite, através do registo, criar grupos de trabalho e ter toda a formação a nível pessoal e profissional. A partir daí podemos entrar em contacto com empreendedoras que estejam nessa rede e promover os nossos negócios, fazer parcerias, trocar produtos e serviços. Tendo esta conexão, é mais fácil chegarmos a outros mercados, mesmo dentro do país.

Para fazer parte do Adoro.Ser.Mulher não é necessário ter uma empresa, basta uma ideia que queira colocar em prática. Depois ajudamo-nos umas às outras por forma que o negócio cresça ou que ganhe forma. Temos alguns contactos que acabam por facilitar a vida desta empreendedoras.

Quantas mulheres fazem parte desta rede? A nível geral somos à volta de 700 mulheres. O Adoro.Ser.Mulher surgiu como uma comunidade e, desde 21 de Maio, já é uma associação, com figura jurídica.

Entretanto, uma das iniciativa em que a associação vai participar trata-se de uma feira em Sintra. Quem são as madeirenses que vão participar? As seis mulheres são todas associadas do Adoro.Ser.Mulher. Eu vou com a minha marca, a ‘BabyHome Handmade’.

A Ana Licínia vai com a sua empresa de organização e gestão de eventos, a ‘Heartmade.’ A Carolina Brederode leva consigo o projecto ‘Ignácias Chocolates’. A Catarina Bettencourt tem dois projectos, ‘A Nossa Poncha’ e ‘Spirit of Madeira’, que é direccionada para a promoção do destino Madeira. A Lenea Cabral tem a marca ‘Disto Artesanato’, que tem trabalhado desde sempre nessa área e no restauro de peças antigas. A Karla Vieira vai com o seu ‘Karla Vieira Atelier’, uma vez que é designer de moda e que, especificamente para esta feira vai levar a parte dos acessórios.

Como surge a oportunidade de participarem nesta feira? A FEFI - Feira de Empreendedorismo Feminino Intercultural é organizada pelo Adoro.Ser.Mulher. É uma feira que pretende disponibilizar um espaço a todas aquelas mulheres que tenham empresas, sejam elas micro, pequenas ou grandes empresas.

Porquê a escolha destas mulheres? Foram abertas inscrições desde o ano passado, estas ainda estão a decorrer, porque é um evento que tem despertado muita atenção. Já existem cerca de 100 marcas associadas à feira, com a abertura a decorrer na tarde de sexta-feira, Dia da Criança. Ao longo de todos os dias existem programas diferenciados, sendo que a organização da feira decorre por áreas. Nós, como vamos da Madeira, teremos uma área em que ficamos todas juntas, em representação da Madeira. Além desta terá uma área dedicada à moda, bijuteria e acessórios, sabores do mundo...

Haverá ainda uma área denominada ‘Women Summit’ dedicada a conferências e formações, sendo que uma das convidados é a estilista madeirense Fátima Lopes.

Ainda faz sentido existirem projecto direccionados para as mulheres? No meu entender, acho que sim. Muitas vezes as mulheres, durante um determinado período das suas vidas, esquecem-se de si próprias, porque têm outros projectos como a família, que exige muito de nós. Muitas vezes as mulheres sentem-se um bocadinho sem saber para onde devem ir. Cada vez mais, as mulheres procuram fazer algo que as complemente. Temos os nossos trabalhos por contra de outrem, mas por vezes temos os nossos hobbies. Tenho a ‘BabyHome Handmade’, que começou como uma brincadeira. Quando fiquei grávida pela primeira vez comecei à procura do enxoval, juntamente com a minha irmã do meio, que também estava grávida. Na altura começámos a procurar peças e percebemos que não havia muita diversidade e começámos, a partir dos nossos enxovais, feitos pela nossa mãe e pela nossa avó, fizemos para os nossos filhos. As pessoas gostaram, acharam que eram coisas diferentes, com materiais e cores diferentes e começamos a fazer para oferecer aos amigos e, a partir daí, surgiu a ideia da ‘BabyHome’.

Da mesma maneira que já estive nessa situação, muitas outras mulheres estão, que começam por algo que lhes dá gosto a fazer e que, com o tempo, passa a fazer parte do seu dia-a-dia.

O Adoro.Ser.Mulher faz sentido porque nós nos complementamos e, como já passámos pela situação, ajudamos a que passe de um hobby a uma coisa mais séria.