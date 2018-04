Madeirenses pretendem aproveitar factor casa

Marítimo e Nacional procuram aproveitar o factor casa. Na 6.ª jornada da fase de subida da II Divisão Nacional de juniores, as duas equipas madeirenses têm uma boa oportunidade para somar importantes pontos na luta pelo objectivo. Numa competição como esta, as falhas em casa costumam custar bastante quero e ambas as equipas da Região querem afastar esse cenário.

Os verde-rubros, ainda moralizados depois da goleada (4-1) no dérbi, recebem o Farense, no Campo do 1.º de Maio, no Palheiro Ferreiro (16 horas) . O adversário desta tarde ocupa o último lugar desta série, mas o Marítimo vai a jogo com máximo cuidado para evitar qualquer tipo de surpresa. O Farense é uma das duas equipas ainda sem triunfos nesta fase da competição. Já o Marítimo procura a terceira vitória.

É também com esse objectivo que o Nacional defronta hoje o Tondela, a partir das 16 horas, no Cristiano Ronaldo Campus, num jogo teoricamente mais difícil. Os alvinegros procuram chegar, novamente, ao top-3.