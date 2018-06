Madeirenses no pódio do Nacional de SUP

Sete madeirenses marcaram presença, no passado fim-de-semana em mais uma etapa do Campeonato Nacional de Stand Up Paddle (SUP), que teve lugar em Peniche.

A ‘frota’ insular esteve em plano de evidência tendo conquistado várias medalhas quer na prova de Maratona quer na distância de race técnico.

Na distância mais longa, a maratona de 16 quilómetros, numa travessia até às Berlengas, Ricardo Rodrigues (Clube Naval do Funchal) esteve em plano de evidência ao vencer no escalão de 14’’ Open, tendo sido o terceiro melhor atleta na classificação absoluta. Já Rúben Afonso (Clube Naval de São Vicente) sagrou-se vice-campeão na categoria de 12’’6 pés, bem como em absoluto. Na competição feminina Sara Berenguer (ADR Água de Pena) veio a festejar a medalha de bronze.

Quanto ao race técnico, numa distância de quatro quilómetros Rúben Afonso e Sara Berenguer estiveram em evidência ao conquistar o título absoluto, bem como na categoria 12’’6 pés. O navalista Tomás Lacerda também esteve em destaque ao ser segundo entre as pranchas de 14’’ pés, e depois de ter sido quarto classificado na prova de Maratona (12’’6). Referência ainda para Nuno Alves (ADRAP) que foi sétimo na ‘longa distância’, enquanto o seu colega de clube Pedro Calaça terminou no 11.º lugar, isto nos 12’’, enquanto Diogo Jesus (ADRAP) foi quinto nos 14’’ pés.