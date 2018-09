A equipa feminina da ADC Ponta do Pargo e a masculina do CD São Roque estrearam-se na época 2018/2019 de ténis de mesa com prestações de bom nível nas competições europeias, nomeadamente na primeira fase da Taça ETTU.

Integrada no grupo C da competição que está a ter lugar na ilha do Pico, nos Açores, a formação da Ponta do Pargo somou uma vitória e uma derrota em outros tantos...