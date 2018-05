Madeirenses já treinam no Mundial

António Faria e Cleandro Abreu já estão em Cancún, no México, onde a partir de amanhã arranca os Campeonatos do Mundo de Muay Thai.

Os atletas da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira, juntamente com os continentais Rui Botelho e Maria Lobo são os atletas que irão representar Portugal neste importante evento, que na edição de 2018 conta com um total de quase 400 participantes em representação de 93 países.

A comitiva portuguesa chegou na madrugada de ontem ao México, tendo desde logo começado a sua preparação antes do arranque da competição, que está agendada para este fim-de-semana, enquanto a cerimónia oficial de abertura do Mundial acontece na tarde de hoje.

Ainda à espera do sorteio da competição que está agendado para as 13 horas de hoje a comitiva lusa já sabe quem poderá ser os adversários em cada divisão e categoria.

No caso de António Faria, o atleta irá lutar no escalão Elite Sénior, na classe A e na categoria de -60 kg. Esta divisão conta com um total de sete participantes sendo eles: Tomas Tadlanek (Eslováquia), Aik Begian (Rússia), Ishan Galiyev (Kazaquistão), Mykhailo Vasylioglo (Ucrânia), Filiph Waldt (Suécia) e Prawit Chilnak (Tailândia).

Já Cleandro Abreu irá competir na classe B de seniores na categoria de -60 kg, onde estarão 15 atletas à procura do título mundial. São eles: Nhat Nguyen Tran Duy (Vietnam), Ildot Ismonov (Rússia), Elvin Cruz (Honduras), Zakaria Eljamari (Emirados Árabres Unidos), Hoi Lon Wong (Macau), Preston Anderson (EUA), Yu-Yu Tsai (Taipei), Juan Esteban Vasquez (Colômbia), Muhammad Saad (Paquistão), Yahong Chen (China), Adam Abassi Bratt (Suécia), Zane Stallan (Áustria), Takahiro Tatsumi (Japão) e Ruben Lucas Pereira Fernandez (Uruguai).