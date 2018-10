Depois de ter alcançado passagem à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o União entra hoje (16 horas) em campo bastante motivado para defrontar o Leça, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. A equipa orientada por Nuno Gomes procura o regresso aos bons resultados no Campeonato de Portugal, já que perdeu na ronda anterior, por 2-0, diante do Penalva do Castelo. Esse...