Madeirenses entregam assinaturas pela continuidade da Procuradora

Os promotores na Madeira do manifesto de apoio à continuidade de Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-Geral da República entregam as assinaturas recolhidas na Região esta tarde, pelas 18h30, no gabinete do representante da República, no Palácio de São Lourenço. Iniciativas semelhantes decorreram em cerca de três dezenas de cidades do país.

No gabinete do representante da República vão ser entregues as cópias das assinaturas, sendo que os originais serão agregados ao todo nacional e entregues ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em data a acertar pelo promotor inicial do manifesto, Paulo Gorjão, investigador e director do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança. A página da Madeira, onde todos aqueles que, independentemente de ligações pessoais, políticas ou partidárias, se queiram juntar ao manifesto é a seguinte: https://www.facebook.com/events/169015003790573/ . Segundo Tiago Freitas, porta-voz da comissão regional do manifesto, esta iniciativa é um acto simbólico que pretende projectar no todo nacional uma especial preocupação pela saúde da Justiça. “Joana Marques Vidal acendeu uma centelha de esperança numa justiça em que os portugueses, incluindo os agentes económicos e sociais internos ou externos, pouco acreditavam”, sublinham os promotores.