Madeirenses em bom plano na pesca nacional

Quatro madeirenses marcaram presença no passado fim-de-semana nas duas primeiras jornadas do Campeonato Nacional da I Divisão, sub-21 e sub-16 em pesca desportiva de mar.

A praia algarvia da Manta Rota foi o palco escolhido para receber o arranque da época, e com a comitiva madeirense a estar num bom plano. Na prova principal, I Divisão sénior, o internacional Nuno Barradas, do CDC Porto Moniz fechou a competição no sexto lugar com 17 pontos, menos 10 que o vencedor, António Milheirão, do CC São João da Madeira. O ‘pescador’ insular veio conquistar dois terceiros lugares nas duas jornadas do campeonato.

Já no escalão de sub-21, o seu colega de clube, Carlos Abreu também repetiu a mesma posição, somando 13 pontos, e graças ao quarto lugar na primeira prova e um terceiro na segunda.

Finalmente nos sub-16, Afonso Gama e Pedro Araújo, do Clube Desportivo Mar e Serra, fizeram a sua estreia a nível nacional, tendo alcançado bons resultados. Afonso foi oitavo depois de um quarto e segundo lugares nas duas jornadas, enquanto Pedro Araújo terminou no 11.º posto (5.º e 3.º).