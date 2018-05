Madeirenses disputam

Os lutadores madeirenses António Faria e Cleandro Abreu, ambos da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira (ADMTM Team), vão estar presentes no Campeonato do Mundo de Muay Thai, que se disputa entre os dias 10 e 19 de Maio, na cidade de Cancun, no México.

Os dois atletas foram convocados para integrar a selecção nacional da modalidade, orientada pela seleccionadora Dina Pedro e que integra ainda os atletas Rui Botelho e Maria Lobo.

António Faria irá participar na classe Elite, em 60 kgs, ao passo que Cleandro Abreu competirá na classe A, nos 63,5 kgs.

Refira-se que António Faria teve uma excelente prestação na edição do ano passado do Campeonato do Mundo de Muay Thai, realizado em Budapeste, na Hungria, onde conseguiu qualificar-se entre os oito melhores atletas mundiais. Antes disso, tinha também estado em destaque no Campeonato da Europa, onde atingiu os quartos-de-final da prova.

Já Cleandro Abreu estreia-se no Mundial, sendo que esta sua chamada à selecção para o mundial é o corolário natural da sua evolução na modalidade, em particular nos tempos mais recentes.

Os dois atletas encontram-se a preparar esta participação há três meses, sob a orientação do treinador madeirense José Abreu. A preparação incluiu a realização de combates na Holanda e duas semanas de treino na Tailândia, durante as quais António Faria teve oportunidade de lutar no Lumpinee Boxing Stadium, a mítica arena de combate existente em Banguecoque. Lutas que serviram, sobretudo, para que os dois madeirenses ganhassem mais rodagem.

O Campeonato do Mundo de Muay Thai é a prova mais importante e de maior relevo a nível mundial. São duas semanas de competição ao mais alto nível para decidir os campeões do mundo da modalidade.