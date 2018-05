Madeirenses conquistam ‘ouro’ no Triatlo de Amora

A Madeira voltou a estar em destaque no triatlo nacional, ao subir ao mais alto lugar do pódio por duas ocasiões.

Na edição de 2018 do Triatlo Jovem de Amora, prova pontuável como etapa inaugural do Campeonato Nacional de Triatlo para juvenis e terceira prova dos Nacionais Jovens, João Marote (Ludens Clube Machico) e Bruna Belo (ACD Jardim da Serra) festejaram a conquista do troféu, sagrando-se ‘campeões’ em juvenis e iniciados respectivamente.

João Marote, que conta já, esta época conta, com duas medalhas, prata no Nacional de Duatlo e bronze no Nacional de Aquatlo triunfou confortavelmente nesta ronda inaugural do Nacional de Triatlo juvenil. Com uma saída da água próximo dos da frente, o atleta do Ludens conseguiu no ciclismo recuperar até à segunda posição, para já na corrida final mostrar ser superior aos seus adversários, festejando assim o triunfo com o tempo final de claramente 24,05 minutos, e deixando para trás João Martins (SFRAA Triatlo) e Rodrigo Rodrigues (Individual) a cerca de 40 segundos.

Já em iniciados, Bruna Belo, a triatleta que vem dominando as ultimas épocas em termos regionais, esteve em excelente forma ao conquistar nesta etapa nacional com um tempo de 15,55 minutos, menos 11 segundos que Cassilda Carvalho (Benfica) e 23 sobre Beatriz Boal (CN Cartaxo) que completaram o pódio. Referência ainda para a madeirense Mariana Goís (Ludens), que terminou num brilhante quinto lugar, entre as mais de 40 triatletas, e a 55 segundos da vencedora.

No que diz respeito ao sector masculino, nesta categoria, Gonçalo Santos (ACD J. Serra), que já tinha sido vice-campeão nacional no Aquatlo Jovem de Machico, confirmou o seu bom momento de forma ao conquistar o terceiro lugar, com o registo de 16,24 minuto, tendo ficado a apenas 20 segundos do vencedor, João Nuno Batista CN Torres Novas). Nota ainda para o seu colega de clube, João Pedro Neves que terminou no 11.º lugar.