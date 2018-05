Madeirenses afastados

Os atletas madeirenses Gonçalo Gomes (1.º de Maio) e Tiago Li (São Roque), assim como o continental Vítor Amorim, também do São Roque, foram afastados das provas de singulares e pares do Open Internacional de Espanha de Jovens, décima prova do Circuito Mundial de Juniores de ténis de mesa, que se joga em Platja d’Aro.

Nos singulares, Gonçalo Gomes (115.º do ranking mundial de juniores) Vítor Amorim (n.º 56) atingiram os dezasseis-avos de final, enquanto Tiago Li (66.º) ficou-se pela primeira ronda, ao perder com o espanhol Sergi Grau (146.º do mundo) por 4-1.

Gonçalo Gomes venceu o primeiro jogo por 4-3, mas depois foi eliminado pelo sueco Truls Moregard (n.º 9 do ranking), perdendo por 2-4. Por seu lado, Vítor Amorim, depois de ter ficado isento da primeira ronda, enfrentou o francês Zheng Dorian (154), tendo sido derrotado por 2-4.

Em pares, as duplas lusas Tiago Li/Gonçalo Gomes e Vítor Amorim/José Francisco venceram os confrontos dos dezasseis-avos de final, ambos por 3-0. No entanto, foram ambas afastadas nos oitavos-de-final, após encontros muito disputados, e com resultados de 3-2.

Hoje inicia-se a competição de equipas, onde Portugal é cabeça-de-série e integra o Grupo 1. Os lusos defrontam hoje a França (13h10) e a Finlândia (16h50).