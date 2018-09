João Fernandes era, ontem à noite (à hora do fecho desta página), o melhor entre os madeirenses participantes na prova CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), com 101 km, que compõe a edição 2018 do Ultra Trail de Mont Blanc, a prova mais conceituado do mundo na modalidade de ‘trail running’, que se disputa em França.

O atleta individual ocupava o 400.º lugar quando já tinha percorridos...