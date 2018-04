Madeirense procura final do Jamor

A final da Taça de Portugal poderá ter um madeirense. Tiago Gonçalves é o preparador-físico do Caldas, equipa que hoje defronta o Desportivo das Aves, com o Jamor no horizonte. A derrota pela margem mínima (1-0) no jogo da primeira mão das meias-finais legitima o sonho do emblema caldense. A equipa do Campeonato de Portugal tem desenhado uma das páginas mais bonitas do futebol nacional, eliminado emblemas de escalões superiores, casos de Arouca e Académica. Agora está perante o momento de maior brilho nos seus 101 anos de história.

Hoje o país futebolístico conhece bem o Campo da Mata, nas Caldas da Rainha. Ali “ninguém passa”, dizem os caldenses, cheios de orgulho pelo feito já alcançado pelo clube da terra. Mas esta proeza também tem o importantíssimo contributo de um madeirense. Tiago Gonçalves é o preparador-físico do Caldas e o trabalho desenvolvido tem sido amplamente elogiado. O madeirense está a concluir a licenciatura em Treino Desportivo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e integra a equipa técnica liderada por José Vala.

Não esconde algum “nervosismo” perante tão importante momento, mas garante que a equipa está preparada para o desafio: “Será um ambiente inesquecível e queremos dar esta alegria a todos os caldenses. O resultado da primeira mão deixa tudo em aberto e acreditamos que vamos estar no Jamor”.

Em conversa com o DIÁRIO, o jovem de Machico também destaca o apoio dos madeirenses: “Sinto que estão a torcer pelo Caldas e isso também é especial. Tenho recebido muitas mensagens nesse sentido”. O Caldas-Aves deverá ter perto de 7000 espectadores nas bancadas do Campo da Mata. O jogo tem início agendado para as 18h30, com transmissão directa na SportTV1.