Mariano Abreu vai representar a selecção portuguesa no Campeonato do Mundo de futebol de rua, competição que vai decorrer entre 13 e 18 de Novembro, no México. O madeirense é guarda-redes na equipa de juniores de futsal do Marítimo e prepara a presença numa grande competição de nível mundial.

É o único madeirense convocado para representar a selecção portuguesa no Mundial que vai...