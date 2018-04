Madeirense julgado por ataque com ácido

“Ele destruiu a minha vida”. Foi assim que a agente turística britânica Eleanor Chessell, de 29 anos, descreveu, sexta-feira, no tribunal de Portimão, o impacto pessoal do ataque com ácido que sofreu em Maio de 2017 no Alvor (Algarve) e que alegadamente foi perpetrado por dois madeirenses. O ex-namorado Cláudio Gouveia, de 34 anos, é acusado de ser o mandante do crime e responde por tentativa de homicídio. Está preso e optou por não falar no arranque do julgamento. Já Eleanor testemunhou durante hora e meia. Mas antes pediu que o arguido fosse retirado da sala, solicitação que foi atendida pelo colectivo de juízas. A agente turística da TUI relatou como conheceu Cláudio quando trabalhava na Madeira e os problemas que teve desde o início do relacionamento. O barman madeirense foi descrito como um namorado controlador, violento e que lhe dirigia insultos e ameaças. Por isso, a britânica pôs termo ao namoro e pediu para ser transferida para o Algarve para se livrar das ameaças, até de morte, que eram do conhecimento da polícia. Edmundo Fonseca, de 44 anos, suposto autor material do ataque com ácido que deixou a vítima com marcas em 60% do corpo, será julgado em processo separado. É que fugiu do país mas depois foi preso com droga no Uganda. Quinta-feira chegou ao Aeroporto de Bruxelas e foi detido pela polícia belga por haver um mandado de detenção no seu nome.