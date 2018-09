Madeirense coordena projecto de protecção do meio marinho

O Projecto para o Plano de Acção Regional (RAP) da OSPAR (convenção marinha regional constituída com o objectivo de proteger o Meio Marinho do Atlântico Nordeste) para o Lixo Marinho terá como coordenador, na sede do organismo, em Londres, a partir da próxima semana, Pedro Sepúlveda, biólogo de formação e responsável pelo Projecto CleanAtlantic, na Secretaria Regional do Ambiente...