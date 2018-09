Madeirense apanha 13 anos de cadeia em Londres

Treze anos de cadeia, com detenção imediata, foi a pena que o tribunal de Southwark, em Londres, aplicou sexta-feira ao empresário de origem madeirense Michael Nascimento por ter liderado uma fraude imobiliária que, entre os anos de 2010 e 2014, lesou as 175 pessoas do Reino Unido que investiram cerca de 3,5 milhões de euros num empreendimento hoteleiro fictício na Ponta do Pargo....