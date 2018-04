Madeira Wine e Escola Hoteleira estabelecem aliança

A Madeira Wine Company e a Escola de Hotelaria assinaram, esta manhã, no Funchal, uma parceria que visa aproximar os alunos da instituição, particularmente os do curso de restauração e bebidas, ao mundo do Vinho Madeira e dos vinhos da Região.

“Esta parceria faz com que os nossos alunos possam ter uma aproximação ao mundo real, quer através das visitas às adegas e às vindimas, quer através da participação em todos os eventos promovidos pelo Grupo Blandy”, descreveu Paulo Gomes, director da Escola Hoteleira, que acha a aliança “muito benéfica para ambas as instituições”. “O Grupo Blandy tem a oportunidade de ter no seu quadro recursos humanos qualificados e pode olhar para aqueles que são os melhores e apostar neles, isto num momento em que há muita procura, especialmente na Madeira”, por pessoal qualificado nesta área, acrescentou.

Chris Blandy, administrador da Madeira Wine, lembrou que a estratégia da empresa passa pela promoção do Vinho Madeira e dos vinhos madeirenses, pelo que faz todo o sentido “estabelecer uma ligação aos alunos” para assegurar que “eles conseguem se integrar completamente no nosso mundo”. “A Madeira vai estar nos olhos do Mundo devido às celebrações dos 600 anos em 2019. Temos de nos assegurar que estamos a dar a informação e a formação aos alunos para que a próxima geração também possa beneficiar deste grande interesse que estamos e vamos continuar a ter sobre o destino Madeira e os vinhos da Madeira”, justificou o empresário.

O evento pôs a descoberto novidades sobre as duas instituições. Por um lado, a Escola anunciou planos para aumentar o número de turmas (de 17 para 23) e de alunos (de 364 para 450) já no próximo ano lectivo.

Por outro lado, a Madeira Wine está a ultimar um projecto para “encontrar os três melhores candidatos na área de bebida e comida que têm vontade e perfil para serem o próximo ‘grand sommelier’ ou escanção não só da Madeira como também de Portugal”. O nosso país tem apenas um ‘master sommelier’ e a empresa está disposta a patrocinar a formação (viagens, cursos, etc.) de três candidatos que se possam destacar como grandes escanções.