Madeira volta ao ‘trono’ dos melhores do Mundo

O Vinho Madeira voltou, neste mês de Maio, a figurar entre as mais prestigiantes casas em termos de concursos internacionais de vinhos, nomeadamente no Concurso Mundial de Bruxelas (CMB), que este ano teve a sua gala em Pequim, China, bem como no Decanter World Wine Awards (DWWA), que teve lugar em Londres,

Ao todo foram 17 os vinhos premiados nestes eventos de grande importância e que volta assim a colocar a Região como uma das mais conhecidas em termos internacionais.

A casa Pereira D’Oliveira, Blandy’s e Justino’s viriam mesmo a receber as mais altas distinções nos diversos concursos.

No DWWA, assistiu-se a um reconhecimento notável para os vinhos da Madeira! Desta vez, mais do que o Ouro, a Blandy’s atingiu um patamar de excelência ao arrecadar para os seus vinhos duas medalhas de Platina, sendo mesmo um dos vinhos considerado o melhor vinho do conceituado concurso, recebendo o galardão de ‘Platinum Best’ através Blandy’s Sercial 1968, e com uma pontuação de 98 pontos (classificação feita até aos 100 pontos). O Blandy’s Colheita Verdelho 2000 veio a receber a nota de 97 pontos, o que lhe garantiu o prémio platina.

A acompanhar a casa Blandy’s esteve a Justino’s que integrou a lista dos melhores vinhos do concurso através do Madeira 50 anos que recebeu a ‘medalha’ Platinum Best, com uma nota máxima de 98 pontos. Já o Malvasia 1997 teve a honras de uma distinção de platina (97 pontos). A Madeira foi premiada neste evento de 2018 com um total de 12 vinhos, ajudando o País a conquistar um total de 626 medalhas no concurso.

Já no CMB, o produtor Pereira D’Oliveira destacou-se com o seu Madeira ‘Malvasia 2000’ que veio a ser presenteado com a medalha de Grande Ouro, tendo sido ainda o único vinho fortificado a receber esta distinção. Aliás este vinho veio a figurar no lote dos seis vinhos que foram escolhidos para receber o prémio de ‘Vinhos Revelação 2018’ tendo sido ainda o único vinho português a figurar nesta lista.

Os vinhos de Portugal arrecadaram na edição de 2018 um total de 324 medalhas, incluindo 17 de Grande Ouro e 115 de Ouro, e com a Região a receber cinco distinções. Consulte os premiados madeirenses no quadro ao lado.

PRÉMIOS 2018

Decanter World Wine Awards

BLANDY’S

Platinum Best

Sercial 1968

Platinum

Colheita Verdelho 2000

Ouro

Bual 1957

HENRIQUES & HENRIQUES

Ouro

15 anos Old Boal

20 anos Old Verdelho

Prata

15 anos Old Malvasia

Bronze

50 anos Old Tinta Negra

JUSTINO’S

Platinum Best

50 anos

Platinum

Malvasia 1997

Ouro

Verdelho 1997

LEACOCK’S

Prata

Tinta Negra Colheita 2001

MARKS & SPENCER

Prata

5 anos Old Finest Medium Rich

concurso mundial de bruxelas

PEREIRA D’OLIVEIRA

Grande Ouro

Malvasia 2000

Ouro

D’Oliveiras Madeira Wines 1929 – 85 anos

Prata

D’Oliveiras Madeira Wines 1986 – 25 anos

D’Oliveiras Madeira Wines 10 Anos Meio Seco

HENRIQUES & HENRIQUES

Ouro

Malvasia 15 ANOS Old Branco