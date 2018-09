São futebolistas, conheceram-se no Santos, clube onde Pelé se deu a conhecer ao Mundo, casaram e, o ano passado, ‘separaram-se’, por motivos profissionais. Gauther veio representar o Nacional e Suzane Pires continuou no Brasil. Mas, o que futebol separou, voltou a unir, agora na Madeira, uma vez que a internacional portuguesa foi anunciada como reforço do Marítimo, clube que esta...