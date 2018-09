António Lobo Xavier é considerado uma das pessoas mais influentes do País. Advogado, homem-forte de muitas empresas, conselheiro de Estado e figura de proa do CDS, fala ao DIÁRIO sobre vários aspectos da política nacional e madeirense, sem esquecer a área em que é especialista, o Direito Fiscal. Foi esse o tema de uma conferência, que protagonizou ontem, no Museu Casa da Luz, a...