Madeira terá sinais inéditos no Código de Estrada

Os dois principais itinerários da Região – Via Rápida e Vias Expresso – vão ter dois regimes máximos de velocidade condicionada por um factor variável: as condições meteorológicas que se verificam em tempo real. Quando estiver bom tempo – piso seco - os veículos poderão circular 10 km/h acima da sinalização indicada na estrada, mas no caso de haver chuva - piso molhado - vigoram os limites actualmente fixados. Esta foi a solução encontrada pelo Governo Regional para elevar os padrões da segurança rodoviária e prevenir a sinistralidade naqueles dois troços concessionados.

O regime de velocidade alternado será regulado através de dois novos sinais de trânsito que serão adicionados ao Código de Estrada. O sinal rectangular em fundo branco ficará instalado nos ramais de acesso das vias - rápida e expresso - com o objectivo de informar de forma bastante intuitiva sobre a regulação da velocidade alternada, consoante o pavimento se apresente seco ou molhado.

Os sinais de informação que, nas vias rápidas ou vias expresso, assinalam o início e o fim da existência de estradas ou troços de estradas, com diferentes limites de velocidade para a circulação em piso seco e em piso molhado, não têm cabimento no actual regime jurídico português. Mas já existem em países como França, que serve de inspiração para a Região.

“Nós fomos comparar com outros países, nomeadamente França, que tem esta regra instituída. Nas vias rápidas e auto-estradas francesas há dois limites: um para piso molhado e outro para piso seco. É uma sinalização muito simples, uma pessoa quando entra no ramal percebe que efectivamente quando chove tem de cumprir o limite que está, no fundo, marcado, e quando está seco tem uma tolerância de 10 km/h. Portanto, no sítio onde se circula a 90 km/h quando o piso está seco pode circular a 100 km/h”, explica o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves.

“Trata-se de um sistema inovador no contexto nacional, mas que se afigura especialmente adequado às características das estradas da Região. Como se sabe, os limites de velocidade das estradas estão fortemente associados, sobretudo em curva, não só à sua geometria mas ao atrito dos respectivos pavimentos o qual se deteriora com maior expressão em pisos molhados, quando comparado às condições em piso seco”, fundamenta o diploma que o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas apresentará hoje aos restantes elementos do elenco governativo.

É entendimento do executivo madeirense que esta matéria não se constitui como reservada aos órgãos de soberania e, como tal, já criou uma proposta de decreto-legislativo regional próprio.

O diploma sustenta que em matéria de limites de velocidade, a Convenção sobre a Circulação Rodoviária determina que as “legislações nacionais devem estabelecer limites de velocidade para todas as vias”, prevendo alguns casos em que os limites de velocidade devem, ou podem, ser distintos em função do veículo ou do condutor. “Nada obsta a que se estabeleçam limites de velocidade distintos também em função do carácter seco ou molhado do piso”, conclui.

Esta é a primeira vez que o Governo Regional procede a uma alteração ao Código de Estrada fazendo uso dos poderes previstos no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira. O diploma será hoje aprovado pelo Conselho de Governo, reunido na Quinta Vigia, para que seja depois submetido à apreciação e à votação dos deputados na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Isso não existe no Código de Estrada português e nós, ao abrigo da capacidade legislativa que a Região tem relativamente à criação de limites de velocidade, vamos no fundo propor esta alteração, digamos assim, ao Código de Estrada, para se poder contar com esta nova sinalização e com estes limites”, referiu o governante em declarações ao DIÁRIO.

Na exposição de motivos, o diploma fundamenta que as condições de circulação nas estradas da ilha da Madeira estão intrinsecamente associadas a uma tipografia reconhecida como especialmente adversa”.

A medida aplica-se à Via Rápida (VR1), concessionada à empresa Vialitoral, compreendendo 44 kms de estrada para cada sentido (entre Ribeira Brava e o Caniçal), e também aos traçados sob a concessão da ViaExpresso, somando outros 69 kms de extensão e agrupando os troços VE1 Machico Norte/Ribeira de São Jorge, VE2 São Vicente/Porto Moniz, VE3 Arco da Calheta/Raposeira e VE4 Ribeira Brava/Meia Légua e Serra d’ Água/São Vicente.

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, não se compromete quanto a datas para a implementação desta medida, no entanto, adiantou ao DIÁRIO que pretende ver os novos sinais instalados nos ramais de entrada da via rápida e via expresso em Outubro, coincidindo assim com o regresso às aulas, com o consequente aumento do tráfego automóvel e também com o período preparatório da estação das chuvas. Até lá, é intenção do Governo Regional é promover acções de sensibilização e de informação a toda a população.