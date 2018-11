Até 2019, a Madeira terá um Estatuto Regional do Cuidador Informal, anunciou a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, na sessão de abertura do ‘Dia do Cuidador’, que decorreu ontem, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira.

O Estatuto do Cuidador Informal já existe em vários países europeus, foi prometido pelo actual Governo da República e até reúne consenso...