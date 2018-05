Madeira tem projectos na mobilidade que pode exportar

O que é que a Altice veio apresentar aos empresários madeirenses neste ‘PT Empresas Day’? Há dois/três anos percebemos que não desenvolvemos soluções sozinhos para os nossos clientes, nomeadamente em tudo o que tem a ver com tecnologia. E porquê? Porque há ‘know how’ específico, segmentado e sectorial. O que fizemos foi pegar nos maiores activos que temos – a nossa base de clientes, o nosso músculo financeiro e a nossa infraestrutura e capacidade de conectividade – e fomos ao mercado buscar os melhores ‘players’ para oferecer soluções aos nossos clientes, que podem ser grandes multinacionais ou pequenas e médias empresas ou startups. Juntámos todos e fizemos um grande encontro em Lisboa, que foi um sucesso. Agora o Funchal é primeiro sítio fora de Lisboa onde vamos fazê-lo. Estamos cá com um conjunto seleccionado de parceiros a apresentar ofertas para os clientes, para ajudar a que os seus negócios cresçam.

Há soluções adaptadas à realidade económica da Madeira? Há um ADN na Madeira que me agrada bastante, pois existe muito o espírito empreendedor e a facilidade com que adoptam tecnologia. E há aqui sectores que são muito fortes, como o turismo ou o retalho. Esses dois sectores estão aqui bem representados com parceiros. Há um parceiro que tem uma visão para o retalho do futuro, que lhe permite comunicar melhor e puxar mais clientes aos seus espaços. Há outro parceiro que tem soluções para grandes grupos hoteleiros, pequenas unidades ou até alojamento local. Também temos parceiros que fazem todo o trabalho de consultoria para a protecção dos dados pessoais ou a solução do Cloud Office que integra vários parceiros e resolve o problema de suporte informático, segurança e licenciamento para as PME.

A Altice já encontrou na Madeira parceiros com soluções com potencial para serem lançados no mercado global? Muitas vezes não temos a solução para as necessidades dos nossos clientes mas estamos dispostos a ouvir e a ir à procura dessas soluções. Quando vamos à procura somos agnósticos ao tipo de empresa e onde é que ela está localizada. Já encontrámos bastante ‘know how’ na Madeira, inclusive abrimos o polo da Altice Labs cá já nesta procura de novas ofertas e soluções. A Altice Labs é a nossa empresa de inovação e tecnologia, que estava centralizada em Aveiro e que estamos a deslocalizar a todo o país, para ir à procura de soluções, ofertas e ‘know how’ específico. Na Madeira, com as particularidades de ter uma ligação ao meio estudantil e um crescimento de soluções para a hotelaria e também o espírito empreendedor, estamos a encontrar aqui um conjunto de empresas e de startups que podem vir a ser nossos fornecedores e parceiros nesta ida para o mercado. As soluções que têm sucesso em Portugal nós levamos para as outras geografias e abrimos fronteiras para as PME.

Já conhece casos de empresas da Madeira com potencial de expansão além fronteiras? Sim. No caso específico de empresas da Madeira estamos na fase de desenvolver testes, a trabalhar em conjunto (Universidade, investigadores, empresas e Altice Labs) e espero que ter novidades para anunciar num curto espaço de tempo. Há projectos muito interessantes na área da mobilidade, onde há ideias em cima da mesa e que podemos exportar para outras geografias.

Que projectos são esses? Há acordos de confidencialidade. Hoje o capital intelectual é uma das coisas que têm de ser mais preservadas. Mas há empresas e colaboradores da Madeira que podem crescer bastante no portefólio da Altice.

O sector público da Madeira é apetecível para Altice? O Governo Regional e os municípios são uma parte importante dos nossos clientes e temos soluções para eles. Os governantes e autarcas gerem hoje as suas entidades como se fossem empresas e percebem a necessidade de captarem investimentos, empresas e cidadãos. Isto passa muito pelas cidades inteligentes, que é muito associada à conectividade e às eficiências energéticas. A Altice tem um portefólio muito alargado de casos de sucesso e um deles é com Câmara de Lobos, num projecto na área do ‘Wi-Fi’, com uma rede que permite que os turistas saibam o que está a acontecer no município naquele momento ou uma ‘app’ que permite aos munícipes reportar qualquer situação junto da Câmara. Na área pública somos muito chamados para discutir e apresentar ideias.

Em que projectos poderemos ver a Altice? Nós somos sensíveis àquilo que são as necessidades do Governo e das entidades públicas da Madeira. Dou-lhe dois exemplos. É vontade do Governo transformar o Porto Santo numa ilha ‘verde’ e alterámos de alguma maneira as nossas prioridades e levámos fibra ao Porto Santo. Também é vontade do Governo transformar a Ribeira Brava num pólo tecnológico e só se consegue fixar empresas e startups se houver fibra e isso já fizemos. Por outro lado, ontem reafirmámos um protocolo com a Secretaria da Saúde para a disponibilização de uma sala de controlo no nosso ‘data center’ e a colocação de 25 telefones por satélite em localizações estratégicas para precaver situações de catástrofe. Há dois meses celebrámos dois protocolos: um sobre robótica nas escolas e um sobre teleassistência para idosos. Temos mais coisas na calha.

Apostam muito na cibersegurança e nos ‘data centers’. O sector público regional está no vosso radar de clientes nestas áreas? Temos um ‘data center’ no Funchal que reúne todas as características para preencher as necessidades dos nossos clientes, públicos e privados. Associado a isto vem todo o mundo da cibersegurança. Inclusive temos uma solução que é algo diferenciadora que é a capacidade de ir ao cliente e fazer o levantamento dos riscos que ele tem.

A infraestrutura tecnológica da Madeira está segura? Nós nunca fizemos nenhum levantamento a clientes neste contexto. Agora, a partir do momento em que andamos conectados e associados à tecnologia, todos nós corremos o risco de sermos alvo de ataques. Nunca falamos dos clientes que estão connosco porque isso representa correr riscos desnecessários. É que muitos dos ciberataques não são feitos por maldade mas sim como resposta a desafios.

Como é que encara o lançamento de um novo cabo submarino que vai ligar a Região, numa parceria que envolve a empresa Electricidade da Madeira, que fará concorrência aos cabos da Altice? Somos hoje a entidade que tem os cabos submarinos ligados e temos feito elevados investimentos nos últimos anos. Sabemos que nos próximos anos vamos ter que tomar decisões sobre este tema, porque, como tudo, tem um ciclo de vida. Estamos neste momento em análises internas para perceber a situação e trazer as melhores soluções para a Madeira, como sempre temos feito. Há cerca de uma semana foi assinado um protocolo [com a Electricidade da Madeira]. Nós não estamos no âmbito desse protocolo mas temos a certeza que o Governo Regional está a tomar as melhores decisões para a Madeira. Mas nós, como ‘player’ de conectividade e infraestruturas, estamos atentos e estaremos a trabalhar nas melhores soluções para a ilha. Recordo que o presidente da Altice, em Janeiro, anunciou um investimento de cerca de 3 milhões de euros no reforço da capacidade dos cabos submarinos entre Açores e Madeira.

Os clientes finais podem esperar uma redução nas suas facturas com a chegada deste cabo? Os custos das telecomunicações para os clientes particulares e empresariais na Madeira são equivalentes ou mais baixos do que no continente, até pela agressividade concorrencial que existe. Nós, Altice, nos últimos anos temos tido cortes substanciais nos custos feitos pelo regulador e não vemos que esses cortes usufruídos pelos nossos concorrentes sejam replicados nos clientes finais.

De qualquer modo, a Madeira ganha redundância com o novo cabo submarino. A redundância já existe nos nossos cabos. Não temos só um cabo, temos um anel de cabos. Eu acho que o que vai acontecer num curto espaço de tempo será uma discussão estratégica em volta de toda esta conexão e de certeza vai ser encontrada uma solução ideal para garantir dois objectivos: conexão/conectividade da ilha e redundâncias de segurança necessárias.

Quais são os investimentos que a Altice tem em carteira na Região? Queremos continuar a ser o melhor ‘player’ de conectividade do país e grande parte do nosso investimento tem sido associado a isso. Nos últimos 5 anos fizemos cerca de 25 milhões de euros de investimento na Madeira, muito suportado no objectivo de levar a fibra aos nossos clientes. Hoje temos toda a ilha do Porto Santo e o Funchal fibrados. Também temos feito um elevado investimento na conectividade móvel, levando a que toda a ilha, incluindo os túneis, esteja coberta com 2G, 3G e 4G. No futuro vamos continuar a investir na infraestrutura fixa e móvel e a distinguir-nos da nossa concorrência como o melhor ‘player’.

A Altice está associada a alguns grandes eventos no país. É expectável que a Madeira venha a ser brindada com uma dessas iniciativas? Esses eventos estão bastante associados à nossa capacidade de conectividade e isso acontece também na Madeira. Não há nenhum grande evento que seja feito na Madeira que não tenha a nossa participação, desde logo porque temos os meios técnicos e de telecomunicações, como a capacidade de levar a fibra a todo o lado. São os casos do Fim-do-Ano, a Expomadeira, o Rali Vinho Madeira, as transmissões televisivas e os arraiais. Além disso temos o nosso próprio torneio de golfe e o Meo Festival Sons do Mar.

O ‘call center’ da Avenida Zarco é uma aposta para manter? É um investimento para manter e existe a possibilidade de crescimento.