Madeira tem de apostar no digital e nas indústrias criativas

O PS-M decidiu lançar os ‘Estados Gerais’ na Madeira, uma iniciativa criada em 1994/5, que permitiu ao PS de António Guterres chegar ao governo, derrubando 10 anos de liderança do PSD e de Cavaco Silva. Por cá a ideia suscitada por Paulo Cafôfo tem hoje a sua primeira convenção, que vai abordar temas que vão da saúde ao desenvolvimento local, passando pela educação, igualdade, turismo e economia. Os socialistas elegem as questões económicas como “prioritárias” da sua acção e trazem ao Funchal o ministro Manuel Caldeira Cabral, que deixa, em declarações ao DIÁRIO, um conjunto de alertas face ao actual estado da economia da Madeira. O governante sublinha que os principais desafios que se colocam passam “por manter a competitividade que a Madeira sempre tem demonstrado no turismo, por continuar a desenvolver um turismo de qualidade que traga novos públicos e que consiga ser sustentável ao longo de todo ano”. Apesar de destacar aquele que é o motor da nossa economia, Caldeira Cabral pede, como medida prioritária e de urgente implantação, a “diversificação da economia, nomeadamente em áreas como o digital e das indústrias criativas, sectores em que a Região já tem algumas empresas, mas onde tem muito para crescer, isto claro, para além da agricultura e das actividades do mar que devem continuar a ter um papel importante na economia da ilha, de forma harmoniosa e integradas com o próprio turismo”.

Desemprego

O ministro da Economia associa o “bom ambiente económico” à descida da taxa do desemprego. “O actual Governo e o Partido Socialista têm-se empenhado na luta contra a precariedade e pela criação de melhores condições de emprego”, refere Caldeira Cabral, acrescentando que a precariedade existente na actividade turística, “combate-se de três formas: a primeira é combatendo a sazonalidade, permitindo com isso que os empregos se mantenham ao longo de todo ano; a segunda é crescendo pela qualidade. O turismo de qualidade não pode assentar na precariedade mas sim, na valorização dos recursos humanos; e a terceira é a formação”. Para o responsável a formação profissional na área do turismo tem sido uma “aposta do actual governo e é a única forma de garantir que o turismo se desenvolva pela qualidade e pela valorização de um dos seus principais factores que é o trabalho”.

CINM

Tema incontornável para a economia da Região é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é criticado por diversos sectores da sociedade portuguesa, também a nível político. Manuel Caldeira Cabral não comunga dos ‘ataques’ feitos ao CINM e adianta mesmo que “pode e deve fazer parte de uma estratégia de diversificação e nesse sentido é útil à Região que, tendo uma economia em que um sector tem muito peso e é muito competitivo, pode ganhar se conseguir atrair actividades noutras áreas, mas actividades que criem emprego qualificado e que tragam fontes diferentes de rendimento para Região”.

Sobre a realização dos Estados Gerais do PS-M, o ministro diz que é um modelo eficaz para sensibilizar a sociedade civil sobre as temáticas económicas. “Sem dúvida que a economia afecta toda a sociedade civil e fomentar o emprego e a qualidade do emprego é muito importante para todos os madeirenses. A economia portuguesa está num ciclo positivo, mas é preciso aproveitar este momento para reforçar o crescimento de forma estrutural e fazer os investimentos correctos que criem um melhor futuro para a economia da Madeira”, observa Caldeira Cabral.

I convenção

O PS-M definiu 10 áreas de intervenção, nos Estados Gerais, que considera estruturais para construir um projecto de futuro. Uma estrutura que visa romper com a fórmula ditada pelo PSD e seus sucessivos governos e que é composta pelas pastas de Economia e Turismo; Coesão Territorial (transportes, fundos estruturais e ordenamento do território); Saúde; Finanças Regionais; Mar e Ambiente; Agricultura e Ordenamento Florestal; Educação; Cultura; Desenvolvimento Social; e Igualdade.

Cada área terá um coordenador sectorial, acompanhados de uma equipa que ao longo do próximo ano irão organizar debates, encontros, reuniões, visitas de trabalho, tendo em vista a estruturação de um programa político que será o compromisso do PS-M perante os madeirenses e porto-santenses para a próxima década.

Dois Ministros, dois debates, três mesas redondas

O hotel Pestana Casino, no Funchal, vai acolher, entre as 10h30 e as 17h a I Convenção dos Estados Gerais do PS-M.

Sessão de abertura - 10h30

Emanuel Câmara - Presidente do PS Madeira

- Adalberto Campos Fernandes - Ministro da Saúde

- Manuel Caldeira Cabral - Ministro da Economia

- Paulo Cafôfo - Presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato do PS Madeira ao Governo Regional

14h30 SAÚDE - “Presente e Futuro do Sistema Regional de Saúde”

- António Pedro Freitas - Coordenação

- Miguel Guimarães - Bastonário da Ordem dos Médicos

- Élvio Jesus - Presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros

-Mónica Armas - Médica Radiologista

- Ricardo Caires - Técnico Superior de Imagiologia

17h - ECONOMIA E TURISMO -“Competitividade da Economia Regional”

- Sérgio Gonçalves - Coordenação

- Ricardo Cabral - Professor Universidade da Madeira

- Rúben Eiras - Diretor-Geral de Política do Mar

Mesas redondas

14h30 -EDUCAÇÃO - “A Escola: uma autonomia construída” 1 Sala Lisboa

- Rui Caetano - Coordenação

- Jesus Maria Sousa - Professora Catedrática da Universidade da Madeira

- Ana Cristina Duarte - Investigadora da Universidade da Madeira

- Renato Carvalho - Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos

14h30- IGUALDADE - “Políticas de Igualdade”

- Elisa Seixas - Coordenação

- Rosa Monteiro - Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade

- Célia Pessegueiro - Presidente Câmara Municipal de Ponta do Sol

- Mafalda Gonçalves - Presidente Departamento das Mulheres Socialistas da Madeira