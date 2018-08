Hoje assinala-se o Dia Internacional da Igualdade Feminina. A efeméride é comemorada neste dia em alusão à ratificação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a 26 de Agosto de 1789, em França, e celebra as conquistas das mulheres na sociedade ao longo da história na luta por condições de igualdade entre géneros.

Apesar das muitas vitórias alcançadas ao longo das últimas...