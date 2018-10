Madeira solidária com “luta nacional”

O Dia Internacional do Professor reuniu “em festa” 105 docentes, esta sexta-feira, no concelho da Calheta. O programa principiou com uma visita ao Museu das Mudas, prosseguiu com um almoço no Estreito da Calheta e findou com um passeio pelo Jardim do Mar.

Mas se na Região o clima é de celebração, “a nível nacional o ambiente é de luta”, afirmou o coordenador do Sindicato dos Professores...