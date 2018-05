Madeira será o centro do squash nacional este fim-de-semana

Pelo segundo ano consecutivo a Região volta a receber, já este fim-de-semana, o ‘Closed PSA Galo Resort’2018, prova pontuável para o ranking Profissional de Squash (PSA) e classificada pela Federação Nacional da modalidade Squash como nível 5.

Dotado com um prize money de mil dólares este evento, que terá como palco os courts do ginásio Galo Active, conta com uma lista de inscritos de grande nível e que contempla um misto de talento, juventude e experiência, num total de 55 atletas.

Com uma lista de inscritos de grande nível encabeçada pelo britânico Charlie Cowie, jogador profissional que foi terceiro classificado na edição da época passada e que este ano se apresenta na Região disposto a conquistar o título, e secundada por alguns dos melhores praticantes nacionais e pelos principais jogadores regionais, o espectáculo está garantido.

A experiência de André Lima, multi-campeão nacional (n.º 3 do ranking nacional), jogador internacional português e actual selecionador nacional, será colocada à prova frente ao talento e à irreverência da juventude de Luis Tavares, jovem jogador açoriano (n.º 1 do ranking dos Açores), e à tenacidade de Norberto Monteiro, actual número 7 do ranking. Destacar, igualmente, o regresso à competição de Gonçalo Miranda, campeão regional em título.

Paralelamente ao quadro masculino será realizado um quadro feminino, um torneio de nível 1 e um torneio Júnior, estando, por isso, agendados largas dezenas de jogos todos com os seus motivos próprios de interesse. e num total de 100 partidas.

De referir que os principais encontros da prova principal masculina estão agendados para domingo, com as meias-finais a estarem marcadas para a parte da manhã enquanto a grande final disputa-se a partir das 17 horas.