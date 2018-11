Excelente a vitória do Madeira Andebol SAD, ontem frente ao Avanca por 25-20, com 13-12 ao intervalo vantagem também para os madeirenses.

Numa partida em que a SAD actuou em casa do Avanca na condição de visitado, dado a inversão do calendário, esta partida acabou por ser marcada pela qualidade e consistência do andebol praticado pelos andebolistas comandados pelo técnico Paulo...