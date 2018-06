Madeira SAD na Europa com apoio do Marítimo

Carlos Pereira confirmou ao DIÁRIO que o Madeira SAD vai participar na Taça Challenge em andebol masculino, depois de ter aceitado o convite feito pela Federação de Andebol de Portugal, face às desistências de participação europeia do ABC (4.º classificado do campeonato) e do Avanca (5.º classificado).

O presidente do Madeira SAD aceitou o convite por entender que “tudo o que os jogadores têm feito nestes últimos anos e nomeadamente aquilo que fizeram esta época em condições difíceis, são merecedores deste prémio, que serve ainda de motivação para uma nova temporada que aí vem”.

Carlos Pereira revela que, face ao não apoio do governo nesta participação, será o Marítimo a adiantar as verbas necessárias para a participação do Madeira SAD numa prova europeia em que, este ano, chegou às meias-finais, até porque “a majoração a que tinha direito pela participação europeia já por si é insuficiente para garantir essa mesma presença numa prova europeia”.

De resto, Carlos Pereira entende que a necessidade da Região construir um pavilhão para o andebol justifica-se com mais esta presença europeia.