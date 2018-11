Madeira SAD ganha e Sports Madeira perde

Menos de 24 horas depois de ter cumprindo um encontro dos dezasseis-avos de final da Taça de Portugal, com vitória em São Pedro do Sul frente à Academia local, o Madeira Andebol SAD voltou a entrar em campo ontem à tarde, agora em casa do Assomada, para mais um encontro da fase regular do campeonato nacional da I Divisão. Apesar do cansaço, as andebolistas comandadas pela técnica...