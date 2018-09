Madeira SAD foi superior

A terceira vitória consecutiva do Madeira Andebol SAD na presente temporada, no Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino aconteceu ontem no Pavilhão do Funchal, com os madeirenses a baterem o Fermentões por 30-16, por 12-8 ao intervalo.

Claramente superior conjunto comandado por Paulo Fidalgo aproveitou esta partida frente ao último classificado, desde logo para dar tempo de competição a elementos menos utilizados, mas sobretudo para fazer crescer o grupo ainda mais. A pensar claramente no futuro, a SAD fez deste encontro um momento de avaliação daquilo que tem constituído a mais valia desta equipa, a qualidade do trabalho feito durante a semana. Paulo Fidalgo optou por colocar um sete inicial onde apenas sobreviveu Hugo Lima da equipa mais utilizada e como é óbvio as falhas colectivas foram mais regulares mas sem nunca estar em causa a superioridade da SAD. Toda a equipa foi chamada a jogar com os titulares no segundo tempo a conseguirem aumentar a vantagem no marcador sem grandes dificuldades. O Madeira SAD alinhou com João Silva, Hugo Lima (4), Valter (2), Martins (1), Ulisses (2), Lourenço (3), Daniel (3), Luís Carvalho, Landim (1), Elias (3), Ruben (1), Miranda (1), Elledy (5), Peneda (4) e Gustavo.