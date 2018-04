Madeira SAD e Sports voltam à luta do ‘play-off’

O Pavilhão do Funchal recebe esta tarde, a partir das 17 horas, o segundo jogo do ‘play-off’ do Campeonato Nacional de Seniores Femininos de andebol, que vai colocar frente a frente Madeira Andebol SAD e CS Madeira.

Oito dias depois da vitória do Madeira SAD por 22-17, o conjunto comandado tecnicamente por Sandra Fernandes está a uma vitória de poder qualificar-se para as meias-finais desta prova, onde, relembre-se, se assume como um dos fortes candidatos à conquista do título, que está nas mãos do Colégio de Gaia.

Já o CS Madeira ‘de’ Marco Freitas vai, com certeza, tentar contrariar ao máximo a lógica de favoritismo do seu ‘vizinho’, obrigando-o, caso consigam vencer, à disputa de uma terceira e derradeira partida, que a acontecer terá lugar amanhã também no Pavilhão do Funchal.

Um encontro sempre muito apetecido e a merecer como já é habitual uma forte participação dos adeptos da modalidade, até porque muito para além da salutar disputa dentro de campo, estes jogos assumem sempre uma carácter importante na promoção do andebol feminino madeirense.

Marítimo com dois encontros

Na II Divisão masculina, o Marítimo, que luta pela manutenção, recebe hoje às 14 horas, no pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, o Ginásio de Santo Tirso.

Amanhã, o plantel verde-rubro está de viagem até Ermesinde onde, às 20 horas, actua em casa do CD Natação.