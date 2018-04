Madeira SAD e Gaia vão disputar a final

O Madeira Andebol SAD está apurado para a final do campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos, ao bater ontem, no Pavilhão do Funchal, o Alavarium por 29-21, com 16-14 ao intervalo favorável às andebolistas comandadas pela técnica Sandra Fernandes.

Ontem, porém, foi preciso esperamos pela segunda parte para vermos um Madeira SAD a assumir as suas mais valias, quer individuais, mas sobretudo colectivas, dominando um Alavarium que durante os primeiros 30 acabou por ter mérito no equilíbrio que colocou no jogo. As madeirenses nesta fase pareciam acusar a importância do jogo, perdendo níveis de concentração fundamentais nestas alturas.

Tudo, no entanto, se resolveu na segunda parte. A experiência da equipa e a qualidade do andebol praticado foi importante, sobretudo um melhor desempenho defensivo e no ataque com duas jovens a se revelarem importantes. Mónica Soares e Beatriz Sousa, com nove golos cada, deram um contributo importante para este êxito do conjunto de Sandra Fernandes.

Na outra meia-final, o Colégio de gaia voltou a vencer o Maia e assim vai defender o seu título frente às madeirenses, com a primeira partida já agendada para o próximo dia 28 de Abril.

Prolongamento derrota Sports

Em Oeiras, o CS Madeira voltou a defrontar o Assomada, perdendo por 28-27, após prolongamento.

No final do tempo regulamentar as equipas estavam empatadas a 23-23, na sequência de um jogo muito equilibrado.

Esta partida serviu de apuramento classificativo entre o quinto e oitavo lugar na I Divisão.