Madeira SAD despede-se recebendo o campeão

O Pavilhão do Funchal é palco esta tarde (17 horas) do último encontro do Madeira Andebol SAD, em casa, na presente época.

Os madeirenses despedem-se dos seus adeptos recebendo o Sporting, conjunto que revalidou o título de campeão nacional. O Madeira SAD volta a jogar na próxima quarta-feira em Braga frente ao ABC, terminando, no dia 19 de Maio, a fase final em casa do Avanca.

Para esta tarde, espera-se uma partida de festa, onde os dois emblemas certamente irão emprestar ao jogo muito espectáculo. Sem nada de grande relevância em jogo do ponto de vista de objectivos - o Sporting é já campeão e o Madeira SAD não vai sair do 6.º lugar - hoje é sobretudo um encontro para que a dignidade e competências de ambos os plantéis venha ao de cima.

Afinal, muito para além dos três pontos em disputa está também o sentido de responsabilidade por parte do Madeira SAD de tentar contrariar a reconhecida mais valia do Sporting que é o grande favorito logo à tarde.

O Sporting lidera classificação com 59 pontos, enquanto Madeira SAD fecha o grupo A com 35. Na primeira volta a SAD foi ao Pavilhão João Rocha perder por 31-25. Na fase regular, no Funchal o Sporting também venceu por 37-26 e em Lisboa por 33-28.

Marítimo joga em casa

Na II Divisão, o Marítimo recebe, a partir das 15 horas, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, o Ginásio de Santo Tirso. Um encontro importante para as contas da manutenção dos madeirenses.