O Madeira Andebol SAD actua esta tarde a partir das 18 horas em Lisboa, no reduto do Boa-Hora, partida referente à 6.ª jornada da fase regular do campeonato nacional da I Divisão.

Vindos de um parcial de três vitórias consecutivas, fora de casa frente ao Maia e no Funchal êxitos contra o Belenenses e Fermentões, os madeirenses certamente logo à tarde vão tentar manter esta dinâmica...