O regresso ao Pavilhão do Funchal do Madeira Andebol SAD acontece hoje (17 horas), com a recepção ao Belenenses, em partida da 3.ª jornada da I Divisão masculina.

Um encontro de elevado grau de dificuldade para a equipa madeirense. O Belenenses apresenta-se com três vitórias em outros tantos jogos, somando nove pontos, um pecúlio pontual certamente motivador para um plantel que...