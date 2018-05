Madeira SAD brilhante conquista ouro nacional

Brilhante a conquista do 14.º título de campeão nacional pela formação feminina do Madeira Andebol SAD. O conjunto comandado pela técnica Sandra Fernandes, depois das vitórias no Funchal nas duas primeiras partidas da final (30-17 e 19-17), foi ontem a Gaia carimbar com justiça a decisão final, batendo as nortenhas por 25-20, com 14-10 ao intervalo.

Um justo e meritório título de um grupo de trabalho que ao longo de praticamente 10 meses e com reduzidos recursos foi construindo este título, perante um Colégio de Gaia que ontem, uma vez mais, foi completamente barrado pela melhor desempenho das madeirenses.

A este nível destaque, sem dúvida, para a qualidade do jogo defensivo das madeirenses, desde Isabel Góis, com 47% de eficácia nesta fase da prova, ao grande bloco defensivo à sua frente, que acaba por determinar de uma forma clara a maior superioridade do Madeira SAD. Em termos ofensivos, do ponto de vista colectivo vimos um Madeira Andebol SAD muito personalizado. A experiência de Renata, Mónica, Márcia e Sara Gonçalves foram determinantes na forma como foram feitas a gestão e posse de bola. O Colégio de Gaia, campeão nacional em título e sem dúvida um grande rival das madeirenses esta temporada, esteve nesta final longe em demasia do melhor andebol praticado pela equipa de Sandra Fernandes. E nem mesmo as lesões em andebolistas importantes pode, de modo algum, tirar o mérito ao trabalho do Madeira SAD que, diga-se, iniciou a conquista deste seu 14.º título com as duas não menos importantes vitórias no Pavilhão do Funchal. Resultados que deixaram logo transparecer uma equipa muito unida, com personalidade e capacidade também de sofrimento. Um ano depois, o Madeira SAD voltou a Gaia e agora com toda a justiça saiu feliz com este título.

O Madeira SAD alinhou com Isabel Góis, Anais Gouveia, Mónica Gomes, Mariana Sousa, Beatriz Sousa (8), Márcia Abreu (2), Filipa Correia, Sara Gonçalves (5), Mónica Soares (7), Mónica Correia, Cristiana Morgado (2), Renata Tavares (1), Maria Figueiredo e Patrícia Morais.

19 títulos para a Região

O Campeonato Nacional da I Divisão disputa-se desde 1977/78. A Região já ganhou 19 títulos em 41 edições, sendo 14 do Madeira Andebol SAD, 4 títulos do CS Madeira e 1 título do Académico do Funchal. O primeiro título do CS Madeira foi na época 1993/94 quebrando então o domínio do Benfica. A SAD venceu o seu primeiro campeonato em 1998/99.