Madeira realiza censo global de aves marinhas

Durante o corrente mês de Maio está a decorrer na Madeira um censo global de aves marinhas nidificantes na ilha. A iniciativa, realizada no âmbito do projecto LuminAves (Poluição Luminosa e Conservação nos Arquipélagos da Macaronésia- Redução dos efeitos Nocivos da Luz artificial sobre as Populações de Aves Marinhas), está a ser realizada pela Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRA) através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, em colaboração com a SPEA-Madeira.

Refira-se que as aves marinhas são o grupo mais ameaçado do mundo, sofrendo ameaças significativas no mar e nos seus locais de nidificação. A região da Macaronésia alberga as populações mais importantes de Procellariformes e de garajaus em toda a União Europeia no que respeita a efectivos populacionais e presença de espécies ameaçadas.

Segundo refere uma informação fornecida ao DIÁRIO pela SRA, na Madeira nidificam seis espécies de Procelariiformes: a cagarra, a freira-da-madeira, a alma-negra, o patagarro, o pintainho e o roque de castro.

“A falta de informação sobre a localização específica das suas colónias e os seus efectivos populacionais, a par do impacto de predadores introduzidos sobre o seu sucesso reprodutor e da poluição luminosa sobre os juvenis, constitui uma ameaça à sua conservação”, explicam. Para colmatar esta lacuna, um dos principais objectivos do projecto Luminaves consiste no mapeamento e determinação da estimativa populacional das principais colónias de aves marinhas da ilha da Madeira, através da realização de escutas nocturnas com recurso a equipamentos de amplificação e registo de som, e da prospecção directa de potenciais colónias.

A análise dos resultados obtidos com este censo global, assim como com todas as iniciativas integradas no âmbito do projecto referido, contribuirá para o desenvolvimento de planos de gestão efectivos dirigidos à conservação das aves marinhas no arquipélago da Madeira, garante ainda a SRA.